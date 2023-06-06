ISW: Війська РФ забирають частину Чорноморського флоту з Криму
Командування Чорноморського флоту РФ намагається вберегти кораблі від атак і частково перекидає їх із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
За даними аналітиків ISW, російські війська перекидають логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю. Окупанти переміщують логістичні центри через масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.
Російські десантні кораблі продовжують маневрувати у Чорному морі та заходити до Севастополя, але вектор їхнього базування, схоже, зміщується у бік Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, логістичним вузлам та транспортним об'єктам на півдні України також викликали підвищену занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, і цей факт, швидше за все, відображає переміщення кораблів до Краснодарського краю.
Ключові висновки ISW:
- Російські та українські офіційні особи сигналізують про початок українського контрнаступу.
- Українські війська провели обмежені успішні наступи на північ і на південний захід від Бахмута.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські сили готові захищати РФ від рейдів у Білгородській області, ймовірно, частково для того, щоб не допустити участі його сил у бойових діях в Україні.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує спроби посилити розкол між "вагнерівцями" та Міністерством оборони РФ.
- Окупанти провели безуспішні бойові розвідувальні операції на північний схід від Харкова та продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове – Кремінна.
- Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк.
- Українські сили продовжували наземні атаки в західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей, і досягли подальших обмежених тактичних успіхів.
- Українські сили продовжують завдавати ударів по тилових російських позиціях на півдні України.
- Стверджується, що Іран підписав контракти з Росією на постачання боєприпасів на суму близько 1,74 млн доларів.
Раніше ми писали, що пошкодження чотирьох кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті Криму у жовтні минулого року внаслідок атаки морських дронів було спецоперацією, автором якої виступала СБУ.