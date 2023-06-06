ISW: Війська РФ забирають частину Чорноморського флоту з Криму

Командування Чорноморського флоту РФ намагається вберегти кораблі від атак і частково перекидає їх із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними аналітиків ISW, російські війська перекидають логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю. Окупанти переміщують логістичні центри через масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.

Російські десантні кораблі продовжують маневрувати у Чорному морі та заходити до Севастополя, але вектор їхнього базування, схоже, зміщується у бік Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, логістичним вузлам та транспортним об'єктам на півдні України також викликали підвищену занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, і цей факт, швидше за все, відображає переміщення кораблів до Краснодарського краю.

Ключові висновки ISW:

Російські та українські офіційні особи сигналізують про початок українського контрнаступу.

Українські війська провели обмежені успішні наступи на північ і на південний захід від Бахмута.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські сили готові захищати РФ від рейдів у Білгородській області, ймовірно, частково для того, щоб не допустити участі його сил у бойових діях в Україні.

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує спроби посилити розкол між "вагнерівцями" та Міністерством оборони РФ.

Окупанти провели безуспішні бойові розвідувальні операції на північний схід від Харкова та продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове – Кремінна.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські сили продовжували наземні атаки в західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей, і досягли подальших обмежених тактичних успіхів.

Українські сили продовжують завдавати ударів по тилових російських позиціях на півдні України.

Стверджується, що Іран підписав контракти з Росією на постачання боєприпасів на суму близько 1,74 млн доларів.

Раніше ми писали, що пошкодження чотирьох кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті Криму у жовтні минулого року внаслідок атаки морських дронів було спецоперацією, автором якої виступала СБУ.