Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

Через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища президент України скликає екстрене засідання РНБО.﻿﻿ Про це повідомив секретар Ради Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України" , - повідомив Данілов.

Стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація місцевих жителів.