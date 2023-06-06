Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС
Через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища президент України скликає екстрене засідання РНБО. Про це повідомив секретар Ради Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.
"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - повідомив Данілов.
Стало відомо, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація місцевих жителів.