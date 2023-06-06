Окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, пізніше ОВА підтвердила цю інформацію.

“Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Усі служби працюють. Ситуація відстежується" , - повідомили у ОК "Південь".

Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін записав відео, в якому підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він зазначив, що розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Прокудін також зазначив, що критичного рівня вода досягне за 5 годин.

У Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області піднято по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення з потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Лево, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Тока Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

