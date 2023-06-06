ППО знищила 35 з 35 крилатих ракет ворога - Повітряні сили

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 6 червня 2023 року з 00.30 по 04.00 години окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, всі 35 російських ракет знищила ППО.

За даними повітряників, атакували росіяни традиційно - з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямували у напрямку столиці – до зони відповідальності повітряного командування "Центр".