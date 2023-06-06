Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні в наступні тижні

Британська розвідка повідомила про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту і водночас зосередила увагу на максимізації ворожнечі між групою "Вагнера" і Міноборони РФ.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 6 червня, повідомляє Українська правда.

Британська розвідувальна спільнота відзначає, що за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, в тому числі на тих, де було відносно спокійно протягом кількох місяців.

Водночас, ворожнеча між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Вперше власник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "Вагнера". В огляді також згадують про затримання "Вагнером" командира бригади російської армії.