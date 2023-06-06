Наслідки для ЗАЕС: Чим загрожує підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Енергоатому, повідомляє Ділова столиця.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції" , — пояснили у відомстві.

На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники. Там додази, що в разі зміни ситуації Енергоатом оперативно повідомить про стан справ.