Каховська ГЕС відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"

Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. Про це повідомляє "Укргідроенерго".

"Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає" , - йдеться у повідомленні.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Станом на 9.00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є також додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.