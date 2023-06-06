Каховська ГЕС відновленню не підлягає - "Укргідроенерго"
Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами. Про це повідомляє "Укргідроенерго".
"Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає" , - йдеться у повідомленні.
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.
Станом на 9.00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є також додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
"Укргідроенерго" продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься" , - додали в компанії.