Кулеба: РФ спричинила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття, повідомляє Українська правда.

"Росія зруйнувала Каховську греблю, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних осіб. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, – це вигнати її з України" , – написав Кулеба у Twitter.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала руйнування Каховської ГЕС злочинним і безрозсудним.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.