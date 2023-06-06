Вже затоплено 8 населених пунктів та частину Херсона − ОВА
Вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплено повністю або частково внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львові, Одрадокам'янка - це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона - це Херсонський район" , - заявив Прокудін.
Він додав, що наразі організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсона, далі до міста Миколаїв, а звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст України.
Глава ОВА заявив, що влада розуміє, що буде підтоплено ще й інші населені пункти, і готові до цього.
Він додав, що всі старости, голови ОТО поінформовані, збирають населення у певних точках збору. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив , що на Острові триває евакуація із трьох пунктів збору. Він також опублікував фото із Херсона.
"Гідропарк та нафтогавань уже затоплені. Лежачих та маломобільних вивозимо до лікарень.
Якщо знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації, прошу звертатися на гарячу лінію адміністрації або писати мені в особисті повідомлення ФБ із зазначенням номерів телефонів" , - заявив Мрочко.