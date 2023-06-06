Вже затоплено 8 населених пунктів та частину Херсона − ОВА

Вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплено повністю або частково внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львові, Одрадокам'янка - це Бериславський район, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона - це Херсонський район" , - заявив Прокудін.

Він додав, що наразі організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до міста Херсона, далі до міста Миколаїв, а звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст України.

Глава ОВА заявив, що влада розуміє, що буде підтоплено ще й інші населені пункти, і готові до цього.

Він додав, що всі старости, голови ОТО поінформовані, збирають населення у певних точках збору. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив , що на Острові триває евакуація із трьох пунктів збору. Він також опублікував фото із Херсона.

"Гідропарк та нафтогавань уже затоплені. Лежачих та маломобільних вивозимо до лікарень.