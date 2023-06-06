ЗСУ: Підрив ГЕС не зупинить контрнаступу

Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і надалі звільняти окуповані території. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод. Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу, не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України" , - йдеться у повідомленні Страткому.

В управлінні зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через "свій страх перед українською армією" та "успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій".