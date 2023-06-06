Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що вирішили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони у зв'язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС уночі 6 червня.

"Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою усі міста та села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища" , - повідомив президент.

За словами Зеленського, влада робить все, щоб урятувати людей – залучено всі служби, військові, уряд, Офіс президента.

Також членів РНБО поінформували, що до Дніпра потрапило не менше 150 тонн машинної олії, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Наразі жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Повідомляється, що ситуація на Запорізькій АЕС контрольована – український персонал станції слідкує за всім та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Також на засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних заходів та безпекових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за цей теракт.

Зокрема, йдеться про скликання засідання Ради безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.