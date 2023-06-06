Каховська ГЕС могла зруйнуватись через раніше отримані пошкодження - OSINT

OSINT-аналітики, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, припустили, що гребля могла зруйнуватися не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження, повідомляє Українська правда.

Супутникові знімки, зроблені останніми тижнями, свідчать про те, що гребля в дні перед руйнуванням зазнала нових пошкоджень.

Як зазначають журналісти The Washington Post і Financial Times Еван Гілл і Крістофер Міллер, між 28 травня і 5 червня частина дороги і шлюзових воріт, які проходили над греблею, були пошкоджені або зруйновані.

"Я далеко не інженер, але, може, греблю зруйнувала матінка-природа, а не українці чи росіяни?" - коментує знімки журналіст Bellingcat Арік Толер.

Гілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів. Як писала The New York Times, це могло статися через те, що Росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими занадто мало шлюзів.

Водночас журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що очевидці розповіли виданню про "оглушливий вибух", який було чути вранці в Каховці.