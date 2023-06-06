Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 800 солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 5 червня Сили оборони ліквідували 8 сотень російських окупантів, 12 танків та 20 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3860 (+12) од.,
- бойових броньованих машин - 7543 (+20) од.,
- артилерійських систем - 3603 (+36) од.,
- РСЗВ - 590 (+6) од.,
- засобів ППО - 351 (+2) од.,
- літаків - 313 (+0) од.,
- вертольотів - 299 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилатих ракет - 1171 (+35),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од.,
- спеціальна техніка – 489 (+5).
Дані уточнюються.