Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 800 солдатів РФ

Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 800 солдатів РФ
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 5 червня Сили оборони ліквідували 8 сотень російських окупантів, 12 танків та 20 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків - 3860 (+12) од.,
  • бойових броньованих машин - 7543 (+20) од.,
  • артилерійських систем - 3603 (+36) од.,
  • РСЗВ - 590 (+6) од.,
  • засобів ППО - 351 (+2) од.,
  • літаків - 313 (+0) од.,
  • вертольотів - 299 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилатих ракет - 1171 (+35),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од.,
  • спеціальна техніка – 489 (+5).

Дані уточнюються.

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