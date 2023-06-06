У Кремлі відреагували на підрив греблі Каховської ГЕС: "Диверсія Києва"
У Кремлі заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції "підірвала українська сторона". Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.
"Ми можемо вже зараз однозначно заявити, що йдеться про навмисну диверсію української сторони. Ця диверсія потенційно може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону, екологічні наслідки, наслідки іншого характеру, які ще тільки належить встановити", — заявив він.
Пєсков заявив, що Україна "переслідувала мету - позбавити Крим води". Він також відкинув звинувачення на адресу російських військових.
"Падає рівень води у водосховищі. І відповідно скорочується подача в канал, різко скорочується. Судячи з усього, пов'язана диверсія і з тим, що почавши 2 дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не досягають поставлених цілей. Ці наступальні дії захлинаються", — сказав Пєсков.