Міжнародні резерви України зросли та оновили максимум за 11 років
Міжнародні резерви України за травень 2023 року зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року). Про це, з посиланням на прес-службу НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.
З початку року резерви зросли на 30,9%.
Надходження валюти
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,323 млрд доларів. Із цієї суми:
- 1,616 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
- 1,250 млрд доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
- 1,074 млрд доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- 383,1 млн доларів - від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн доларів.
Ситуація на валютному ринку
У травні 2023 року Національний банк продав на валютному ринку 1,9 млрд доларів, що на 40,7% більше порівняно з квітнем. За даними НБУ, це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор".
"Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - додали в НБУ.
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів).