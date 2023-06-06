Кабмін оголосив пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою є пріоритетними завданнями у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підсумовуючи рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка на своєму засіданні 6 червня обговорила наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Було поставлено чотири головних завдання:

Основне - це розвиток ситуації на Запорізькій АЕС. За словами Шмигаля, поки що ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях. Перші поїзди з Херсона вирушають о 13:00.

Забезпечення питною водою постраждалих регіонів. Уже напрацьовані пропозиції та підготовлені проєктні рішення. Готується виділення коштів.

Проведення оцінки екологічних наслідків.