В Криму заговорили про ризики для півострова через підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для півострова, оскільки Північно-Кримський канал, ймовірно, буде міліти, заявив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє Українська правда.

"З приводу ситуації, пов'язаної з підривом Каховської ГЕС. Загрози підтоплення в Криму немає. Однак є ризик, що Північно-Кримський канал буде міліти" , - сказав Аксьонов.

Водночас він запевняє, що наразі запаси води в каналі − близько 40 мільйонів кубометрів, а водосховища, з наповненням яких раніше були проблеми, зараз нібито наповнені на близько 80%.

"Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води в каналі. Найближчими днями буде зрозуміла динаміка і можливі ризики" , − запевняє колаборант.

Своєю чергою голова Укргідроенерго Ігор Сирота впевнений, що Кримський канал залишиться без води, і відповідно в тимчасово окупованому Криму будуть проблеми з водопостачанням.

Він додав, що після деокупації Херсонщини та Криму Україні доведеться вирішувати це питання, і "вирішувати дуже швидко".