Данілов про заяву Пєскова про підрив ГЕС: "Захлинаються від злоби"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росіяни вигадують різні нісенітниці, які не мають жодного підтвердження, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Данілов вважає, що росіяни захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом.

"По-перше, вона (Каховська ГЕС) була повністю під контролем російських окупантів ще з березня минулого року, на жаль. Там не було жодного нашого військового або наших представників. Тому про що волає ця людина – мені складно сказати. Та я вже звик, коли цей чоловік із вусами починає щось розповідати, плести якісь нісенітниці для того, щоб виправити ту агресію, яку вони вчиняють щодо нашої країни" , – сказав секретар РНБО.

Він додав, що Україні відомо, що у вересні та жовтні 2022 року було зроблено "закладки", і саме зараз російські окупаційні війська вирішили їх використати, щоб запобігти українському контрнаступу.

Нагадаємо, Пєсков назвав підрив Каховської ГЕС "навмисною диверсією української сторони". Речник Путіна заявив, що Україна набито "переслідувала мету – позбавити Крим води", а ще заперечив звинувачення на адресу російських військових.