Україна закликає ЄС та G7 посилити санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити російський підрив Каховської ГЕС у Херсонської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в опублікованій заяві українського МЗС.

"Підрив дамби Каховської ГЕС – техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ" , – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту приєднатися до втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки.

Також у міністерстві звернулися до країн "Групи семи" та ЄС із закликом розглянути запровадження нових санкцій проти РФ, зокрема накласти їх на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Україна також має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та винести питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяти Механізм цивільного захисту ЄС.