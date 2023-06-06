ЄС про підрив Каховської ГЕС: Це новий вимір російських звірств

Євросоюз засуджує російську атаку на Каховську ГЕС, яка поставила під загрозу життя сотень тисяч цивільних осіб у близько 80 населених пунктах, включно з містом Херсон, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і єврокомісара із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича.

"Ця атака являє собою новий вимір російських звірств і може вважатися порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права" , – зазначають представники Єврокомісії.

У заяві наголошується, що падіння рівня води через підрив ГЕС також впливає на доступ до води для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

"Цим відчайдушним вчинком Росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС...Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно" , – йдеться у заяві.

Боррель і Ленарчич зазначили, що залишаються на зв'язку з українською владою для забезпечення негайної допомоги з боку ЄС.

"Україна може звернутися за допомогою в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які нагальні потреби, в тому числі у продуктах харчування та питній воді" , – сказано у заяві.

Боррель і Ленарчич додали, що вимагатимуть притягнення до відповідальності всіх командирів, виконавців та співучасників воєнних злочинів.

Також вони підтримують формулу миру президента Володимира Зеленського і закликають міжнародних партнерів також її підтримати.