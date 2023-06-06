71 будинок підтопило на правобережжі Херсонщині, вода продовжує прибувати – ОВА

На правому березі Херсонщини підтопило 71 будинок, евакуація в області триває, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок…

Ми проводимо евакуацію людей з населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів та велика кількість людей, волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і з військових адміністрацій" , — сказав він.

Прокудін розповів, що станом на 15:30 евакуйовано 1328 людей. 43 херсонців евакуювали потягом, з них – 3 дитини. Евакуація триває.