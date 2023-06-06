"АрселорМіттал" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в регіоні
Найбільша гірничо-металургійна компанія в Україні, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинила виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в критичних умовах, повідомляє Економічна правда.
"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва", – йдеться в повідомленні компанії.
Так, робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Це дозволить підприємству зберегти робочі агрегати та знизити обсяги споживання води до нормалізації ситуації.
Компанія призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.
Зазначається, що логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом.
У "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевняють, що виконають усі замовлення у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей.
"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", – додали в компанії.