"АрселорМіттал" призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в регіоні

Найбільша гірничо-металургійна компанія в Україні, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинила виробництво сталі, щоб зменшити споживання води в критичних умовах, повідомляє Економічна правда.

"Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва" , – йдеться в повідомленні компанії.

Так, робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Це дозволить підприємству зберегти робочі агрегати та знизити обсяги споживання води до нормалізації ситуації.

Компанія призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.

Зазначається, що логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевняють, що виконають усі замовлення у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей.