Зеленський: Прорив дамби не вплинув на спроможність деокупувати території
Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території, повідомляє Українська правда.
"Ставка. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки.
Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", — йдеться в повідомленні президента.
Також на Ставці була доповідь військового командування, де, за словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій.
Президент наголосив, що готовність – максимальна.