У ЄС розповіли, як допоможуть Україні після підриву Каховської ГЕС

Європейський Союз задіює Механізм цивільного захисту для надання Україні допомоги після підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія координує роботу з державами-членами ЄС для швидкого доправлення Україні дренажних насосів, пожежних рукавів, мобільних станцій очищення води та човнів.

"Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно" , – підкреслила вона.