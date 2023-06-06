В Україні побудують нові водопроводи через підрив ГЕС — Шмигаль

У зв'язку з підривом Каховської ГЕС Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"Наступне важливе рішення - це забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зараз ухвалюємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд гривень для будівництва нових магістральних водогонів" , - сказав Шмигаль.

Це будуть водогони:

Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище;

Марганець - Нікополь;

Хортиця - Томаківка.

За словами прем'єра, будівництво нових водогонів необхідно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.