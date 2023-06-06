Білий дім про підрив Каховської ГЕС: Вивчаємо ситуацію

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України, повідомляє Українська правда.

Про це Кірбі сказав на брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

"Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух на дамбі (Каховської ГЕС – ред.), яка, нагадаю, була незаконно захоплена Росією у минулому році й відтоді була окупована" , – сказав представник Білого дому.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось" , – додав він.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден" , – запевнив представник Білого дому.

ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву.