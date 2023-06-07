Президент Сербії не проти постачання боєприпасів до України

Президент Сербії не проти постачання боєприпасів до України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну, що є ознакою того, що вірний балканський союзник Росії розвертається на захід.﻿ Про це Вучич сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Українська правда.

Александар Вучич традиційно підтримує Москву і відмовляється приєднатися до західних санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але президент Сербії змінив свою позицію, заявивши, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і що він не має наміру цьому перешкоджати.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю жодних сумнівів, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх? Не продавати їх?" – сказав Вучич.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, канал, яким сербські боєприпаси постачаються на український фронт, став вирішальним фактором помітних змін, оскільки США, НАТО і ЄС підтримали Сербію під час нещодавньої напруженості в Косові.

Відповідаючи на запитання, чи був це свідомий крок, спрямований на отримання схвалення західних столиць, Вучич стверджує, що Белград намагався діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина зброї може опинитися в Україні", – зазначив він.

Вучич визнав, що ходить по тонкій лінії між Москвою і західними державами, але заявив, що не буде допомагати російським військовим зусиллям.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН", – сказав він, маючи на увазі заяви ООН, що засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в безпілотниках. . . Ми не будемо хабом для реекспорту чогось до Росії", – наголосив президент Сербії.

Він додав, що часи, коли він розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним кожні три місяці, минули, зазначивши, що вже рік не контактує з Кремлем, окрім як приймає відвідувачів з Москви.

"Такого раніше ніколи не було", – сказав він.

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