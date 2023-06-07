ЗСУ за добу знищили 880 окупантів, 13 танків та 1 літак - Генштаб

ЗСУ за добу знищили 880 окупантів, 13 танків та 1 літак - Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу збройні сили знищили близько 880 окупантів, загальна кількість убитих загарбників досягла 212 030 військових.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 до 07.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків - 3873 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин - 7560 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 3640 (+37) од.,
  • РСЗВ - 594 (+4) од.,
  • засобів ППО - 352 (+1) од.,
  • літаків - 314 (+1) од.,
  • вертольотів / helicopters - 299 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
  • крилатих ракет - 1171 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од.,
  • спеціальної техніки - 492 (+3)

Новини

Популярні теми форуму

analytics