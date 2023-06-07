ЗСУ за добу знищили 880 окупантів, 13 танків та 1 літак - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу збройні сили знищили близько 880 окупантів, загальна кількість убитих загарбників досягла 212 030 військових.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 до 07.06.23 орієнтовно склали: