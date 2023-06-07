Будівництво нової ГЕС може коштувати $1 млрд - Мінекономіки

Будівництво нової ГЕС в Україні може коштувати близько 1 млрд доларів, оскільки потрібно не тільки встановлювати нові гідроагрегати, а й відновлювати цілісність величезної греблі﻿. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, повідомляє Ділова столиця.

"Будівництво нової ГЕС може коштувати близько 1 млрд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі. Лише на відновлення дамби піде щонайменше 5 років, і кумулятивний ефект гуманітарних та екологічних наслідків підриву буде лише наростати" , — прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що знищення дамби Каховської ГЕС, організоване російськими окупантами, можна назвати однією з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. Можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою продовольча безпека.

"Зараз Україні потрібна якомога швидша допомога у мінімізації та ліквідації наслідків підриву в інтересах усього людства. Перш за все йдеться про демонтування та будівництво з нуля цілого комплексу нової ГЕС. За попередніми підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції, збитки водним ресурсам завдано на 2 млрд грн. Сума тільки збільшуватиметься" , — зазначила Свириденко.

Уряд виділив 120 млн грн Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів — щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води та системами доочистки.