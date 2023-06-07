В "Укргідроенерго" дали прогноз наслідків підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води продовжує зростати. Очікується, що в подальшому буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина.﻿ Про це, з посиланням на заяву генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми бачимо, що Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 метри. В Херсоні підняття води на 5 метрів. Ще цю добу вона буде підійматися" , - сказав він.

За його словами, рівень спрацювання в Каховському водосховищі дещо призупиняється: якщо вчора спостерігали спрацювання від 30 до 40 см, то сьогодні це 5-7 см.

"Це говорить про те, що спрацювання буде не за чотири доби, а все ж розтягнеться в часі. Воно вже не буде нести таких катастрофічних наслідків, але може розширятися. Тобто буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина" ,- додав Сирота.

Ситуація в Херсоні

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що найкритичніша ситуація в місті і найбільше підтоплений - мікрорайон Корабел.

"Це Острів, як його називають серед людей. Там вода піднялася до трьох метрів і це найбільш затоплений район, який фактично опинився під водою. Також тривають підтоплення в районі Річпорту. Декілька вулиць там затоплено. Також підтоплено селище Антонівка" , - розповів Хлань.

Він зазначив, що здебільшого місто Херсон знаходиться все ж таки на більш високих позиціях.

"Тому можна сказати, що до 20% міста підтоплене" , - додав Хлань.

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів, переважно на окупованій території.

За даними британської розвідки, дамба продовжить руйнуватися протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней