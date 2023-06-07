ЄС відправляє першу допомогу Україні після руйнування Каховської ГЕС

Україна звернулася за допомогою до ЄС для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Зазначається, що ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески зробили Німеччина, Австрія та Литва.

Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води та 10 бурових помп, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.