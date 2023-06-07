Ердоган запропонував Зеленському створити комісію для розслідування підриву ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили розслідування підриву Каховської ГЕС, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів обох сторін, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити все можливе в цьому відношенні, а також висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у "зерновій ініціативі".

Окрім того, Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Зеленський також розповів про телефонну розмову з президентом Туреччини.

"Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха" , — написав він.

Президент зазначив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення російських військ з території України, а також у питанні повернення незаконно ув'язнених українців, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи.