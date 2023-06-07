На лівому березі Дніпра росіяни відійшли на 5–15 км — Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни відійшли на різну відстань залежно від розливу води. Від п'яти до 15 кілометрів, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Речниця ОК "Південь" повідомила, що вони відтягують свої підрозділи, і цей рух розпочали за кілька днів до теракту.

"Вони відійшли на різну відстань залежно від розливу води. Від п'яти до 15 кілометрів відтягли свої позиції. Але, втім, не припинили обстрілів правого берега. Безпосередньо під час евакуації" , – сказала вона.

Гуменюк додала, що окупанти поширюють дезінформацію, що нібито через обстріли сил оборони України вони не можуть евакуювати жителів із підтоплених районів на лівому березі Херсонської області.

6 червня після підриву росіянами Каховської ГЕС Гуменюк прогнозувала, що смуга вогневих позицій російських окупантів на лівому березі "суттєво зсунеться", і жителям правобережжя Херсонської області стане "трохи легше" щодо ворожих обстрілів.

Також вона попередила про підвищену мінну небезпеку через те, що міни окупантів, закладені перед їхніми позиціями, дрейфують через підвищення рівня води і можуть вибухати в довільних місцях.