Україна шукає шляхи евакуації з окупованої частини Херсонщини – МВС
Українська влада пропрацьовує можливі варіанти евакуації населення з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Наразі на території Херсонської області підтоплено 29 населених, з них 10 - на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще", - сказав він.
Клименко повідомив, що вже вдалося евакуювати 1 854 людей. Втім роботи із евакуації тривають. При цьому вивозити допомагають не лише людей, а й домашніх тварин. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.
Рятувальники намагаються проводити роботи максимально швидко. Проте на заваді стає сильна течія, а також обстріли росіян.
Міністр підкреслив, що штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС буде працювати цілодобово скільки це буде необхідно.
"Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС", - додав Клименко.