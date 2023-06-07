Україна шукає шляхи евакуації з окупованої частини Херсонщини – МВС

Українська влада пропрацьовує можливі варіанти евакуації населення з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Наразі на території Херсонської області підтоплено 29 населених, з них 10 - на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще" , - сказав він.

Клименко повідомив, що вже вдалося евакуювати 1 854 людей. Втім роботи із евакуації тривають. При цьому вивозити допомагають не лише людей, а й домашніх тварин. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

Рятувальники намагаються проводити роботи максимально швидко. Проте на заваді стає сильна течія, а також обстріли росіян.

Міністр підкреслив, що штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС буде працювати цілодобово скільки це буде необхідно.