Після Зеленського Ердоган зателефонував Путіну: говорили про Каховську ГЕС

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у середу запропонував російському візаві Владіміру Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила канцелярія лідера Туреччини за підсумками його телефонної розмови з Путіним.

Під час розмови Ердоган підкреслив важливість того, аби "всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишилося місця для сумнівів".

"Ердоган заявив, що може бути створена комісія за участю російських та українських експертів, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччину, і що Туреччина готова зробити свій внесок у цьому контексті" , – йдеться в повідомленні.

Також лідер Туреччини обговорив із Путіним реалізацію "зернової угоди" й пообіцяв "докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру".

Раніше в середу ідею згаданої комісії з розслідування підриву Каховської ГЕС Ердоган висловив﻿ Володимиру Зеленському.