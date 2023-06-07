Путін прокоментував підрив Каховської ГЕС: "Варварська акція"

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Ердоганом назвав руйнування греблі Каховської ГЕС "варварською акцією", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

"Президенти Росії та Туреччини обмінялися думками щодо ситуації навколо України. Володимир Путін констатував, що київська влада з подачі своїх західних кураторів, як і раніше, робить небезпечну ставку на ескалацію бойових дій, здійснює військові злочини, відкрито використовує терористичні методи, організує диверсії на російській території. Наочний приклад тому – варварська акція з руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області, що призвела до масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи" , – повідомили у Кремлі.

Нагадаємо, у телефонній розмові в середу, 7 червня, Ердоган запропонував Путіну створити спільну комісію з розслідування подій на Каховській гідроелектростанції.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС за вказівкою саме президента РФ.