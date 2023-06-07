Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України до 2% з січневих 3,3%. Основною причиною назвали економічні потрясіння через війну, зокрема руйнування енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в доповіді Global Economic Prospects.

Зазначається, що вторгнення Росії продовжує завдавати Україні значних людських та економічних збитків.

За оцінками Світового банку, державні фінанси України перебувають під тиском, попри зовнішню підтримку, включно з фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд.

Крім цього, в установі відзначили, що зараз витрати на відбудову України у 2,6 раза перевищують минулорічний ВВП, а в ЄС лише за офіційними даними перебувають понад 8 мільйонів українських біженців.