Військові РФ перешкоджають евакуації цивільних з лівобережної Херсонщини — Генштаб

Російські війська перешкоджають спробам цивільних самостійно евакуюватися із лівобережної частини Херсонської області. Також окупанти облаштовують позиції на дахах затоплених будинків.

Про це йдеться﻿ у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 червня.

"Мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію" , — йдеться в повідомленні.

Водночас у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель окупанти облаштовують вогневі позиції, відзначають в Генштабі.