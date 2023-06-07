Зеленський поговорив з Макроном про знищену ГЕС і оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої розповів про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС і обговорив очікування від Вільнюського саміту НАТО, повідомляє Українська правда.

"Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.

Обговорили можливість залучення міжнародних механізмів для розслідування її причин. Розповів про домовленість із МАГАТЕ та Рафаелем Гроссі посилити контроль на ЗАЕС" , — йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав розмову ґрунтовною. Він також подякував Макрону за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку на Раді Безпеки ООН.