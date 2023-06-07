Столтенберг: Україна має достатньо зброї для звільнення територій

Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в ефірі CNAS.

Він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тож ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться.

"Що ми знаємо, так це те, що (Україні, — ред.) надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників… Вони поставлені на місце, щоб вони могли мати можливості, необхідні для звільнення більшої території" , — сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що Україна показала, що може відкидати російські сили, згадавши про звільнення Київської, Харківської та Херсонської областей.

Столтенберг також додав, що союзники мають посилювати позиції Україні на фронті, щоб держава повернула свою незалежність, а Путін програв у війні.

Нагадаємо, раніше один з неназваних представників НАТО заявив, що за останні дві доби бойові дії на сході України значно активізувалися, що свідчить про початок контрнаступу української армії.