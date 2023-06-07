Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 82 см, місто зміцнюється.

Затоплення є у чотирьох мікрорайонах, пляжах та дачних масивах. Місто укріплюється піском, повідомляє Ділова столиця.

Про ситуацію в місті станом на 18:00 повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Заводський район

Намив — вода підступила до зупинкових комплексів. У найнижчій точці укріплюємо берег. Техніка вже працює. Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази)

Інгульський район

Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.

Корабельний район

Підтоплення в районі вул. Рибної — тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Фото: t.me/senkevichonline

Центральний район

Нижня Набережна — через підняття рівня води просідає ґрунт. Комунальники огородили територією стрічкою. Просять миколаївців там не прогулюватись.

Пляжі Стрілка та Вербочка — підтоплені. На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину і до будинків — укріплюють берег. Техніка і комунальники працюють.

В Ракетному Урочищі загроз підтоплення не спостерігається.

Наразі рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см.