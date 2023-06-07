Зеленський прокоментував причетність України до вибухів на "Північних потоках"

Президент Володимир Зеленський у середу підкреслив, що Україна не має стосунку до диверсії на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі у вересні минулого року, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням групи Axel Springer.

Коментуючи останні повідомлення ЗМІ про нібито план українських військових із підриву "Північних потоків", Зеленський наголосив, що "нічого подібного Україна не робила".

"Я президент і віддаю відповідні накази… Я нічого не знав, на 100 відсотків. Я сказав: "Покажіть нам докази. Якщо наші військові зробили це, покажіть нам докази" , – сказав він.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post опублікувало матеріал, згідно з яким західні спецслужби нібито знали про план знищення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" за участі українських військових. Його метою було начебто перешкодити Росії відновити експорт газу до ЄС.

Цей план, стверджує WP, нібито виявила розвідка одного з європейських союзників США і передала Центральному розвідувальному управлінню в червні 2022 року. Його учасники нібито мали звітувати головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному. Але начебто наявний план призупинили, й жодних доказів, що Україна таки втілила його, немає.