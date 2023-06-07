20 тисяч людей потребують переселення через підрив Каховської ГЕС — США

В Держдепартаменті США оцінюють, що повінь внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС створює комплексні загрози, а також негайного переселення близько 20 тисяч людей, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у середу під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Зазначу, що 16 тисяч жителів постали перед прямим ризиком повені в результаті пошкодження та руйнування, причому близько 20 тисяч людей потребують переселення" , — зауважив представник Держдепу.

Він пояснив, що повінь загрожує не лише будинкам, фермам та цивільним громадянам, але й створює додаткову проблему для підтримки безпеки на Запорізькій АЕС та навколо неї, а також суттєво ускладнює водопостачання на півдні України, включно з Кримом.

"Це додатково впливає на стабільність національного енергопостачання та загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці" , — додав представник Держдепу.

Він також підкреслив, що, зі свого боку, Сполучені Штати безпосередньо взаємодіють з українською стороною в питаннях, яку допомогу можна надати у зв’язку з вимушеним переміщенням людей.