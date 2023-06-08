Країни НАТО можуть ввести війська в Україну, - ексголова Альянсу

Деякі країни НАТО можуть захотіти ввести війська в Україну, якщо на літньому саміті Альянсу в Вільнюсі Києву не нададуть реальних гарантій безпеки.﻿ Про це заявив колишній голова НАТО Андерс Расмуссен, з посиланням на The Guardian, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Він заявив, що провів робочу поїздку Європою та США, щоб дізнатись настрої країн перед самітом. За словами Расмуссена, якщо НАТО не зможе надати Україні чітких можливостей руху в Альянс, то деякі країни можуть "вжити заходів в індивідуальному порядку".

"Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі" , - сказав він.

Надання Україні гарантій безпеки

Расмуссен додав, що таке звернення України про військову допомогу буде абсолютно законним. Також він наголосив, що гарантії безпеки мають бути надані в письмовому вигляді і бажано до саміту.

"Гарантії безпеки повинні охоплювати обмін розвідувальними даними, спільні тренування з Україною, розширення виробництва боєприпасів, сумісність із НАТО та постачання озброєнь, достатніх для стримування Росії від подальшого нападу" , - сказав Расмуссен.

Він заявив, що деякі країни НАТО можуть виступити за надання Україні гарантій безпеки, щоб уникнути питання про її членство в майбутньому.

"Я не думаю, що це можливо. Я думаю, що питання НАТО буде порушено на саміті у Вільнюсі. Я розмовляв з кількома східноєвропейськими лідерами, і є група затятих східно-центрально-європейських союзників, які хочуть принаймні чіткого шляху для України до членства в НАТО" , - підкреслив Расмуссен.

Вступ України до НАТО

11 липня в Вільнюсі має відбутись саміт НАТО, на якому, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна очікуватиме чіткого "графіку вступу" країни до Альянсу.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна готова вступити до НАТО, тепер він чекає, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.

Країни-члени НАТО висловлюють різні думки щодо вступу України. Так, в Німеччині заявили, що "політика відкритих дверей залишається в силі", але країна не готова говорити про членство України, поки тут йде війна.

А в Польщі ж заявили, що зараз Україна воює в інтересах Альянсу, тому її має чекати "дуже швидкий шлях до вступу".