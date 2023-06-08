На будівництво нової ГЕС потрібно не менше 5 років – Укргідроенерго

На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Після деокупації нам доведеться будувати нову станцію.

Щоб збудувати нову станцію потрібно мінімум 5 років – у режимі 24/7. На це необхідно щонайменше $1 млрд.

Ми ще не знаємо повних масштабів руйнувань: пошкоджено не лише станцію, а й переїзди, водопостачання, газопостачання. Це складний гідровузол, на перебудову якого потрібен час. Зараз розробляємо проект розміщення станції" , - заявив чиновник.

За словами Сироти, на даний момент ухвалюються проектні рішення щодо забезпечення водою населення, сільського господарства та промисловості.

Директор Укргідроенерго зазначив, що воду акумулюватимуть на верхніх водосховищах, щоб після деокупації якнайшвидше наповнити Каховське водосховище.