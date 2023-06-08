За добу Каховське водосховище обміліло на 1 метр – Укргідроенерго

Рівень Каховського водосховища у районі Нікополя станом на 08:00 8 червня складає 13,05 м – за минулу добу водосховище обміліло майже на 1 м, рівень води продовжує падати. Про це повідомили в Укргідроенерго.

"За добу рівень води в Каховському водосховищі зменшився майже на метр. Наразі продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом" , - йдеться у повідомленні компанії.

Повідомляється, що зараз Укргідроенерго спільно з Укренерго опрацьовують можливі сценарії для зменшення негативних наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Зокрема, коригують режим роботи гідроелектростанцій і накопичують воду вище за Каховську ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду, щоб зменшити підтоплення на півдні країни.

Також із проектним інститутом Укргідропроекту проробляють проект зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проектної позначки до підриву.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення становить 5,61 метра.

"Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% - правобережжя та 68% - лівий берег. Триває евакуація" , - заявив Прокудін.

Він додав, що люди на Херсонщині втомлені, але зараз забезпечені всім необхідним і багато мешканців виїжджати з області не бажають.