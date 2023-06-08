Британська розвідка: На фронті ініціатива лишається за Україною

Британська розвідка стверджує, що попри важкі бої ініціатива на більшості ділянок фронту – за Україною.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Українська правда.

Зазначено, що на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки тривають важкі бої на багатьох ділянках фронту.

"На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною" , – йдеться в огляді.

Російські війська, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Зокрема, чеченські підрозділи здійснили невдалу спробу захопити селище Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

Згадують в огляді і ситуацію довкола підірваної росіянами дамби Каховської ГЕС.