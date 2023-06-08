Втрати армії РФ за добу: мінус 730 солдатів, 28 артсистем та 18 танків

Втрати армії РФ за добу: мінус 730 солдатів, 28 артсистем та 18 танків
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 891 (+18) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 576 (+16) од.,
  • артилерійських систем − 3 668 (+28) од.,
  • РСЗВ − 595 (+1) од.,
  • засобів ППО − 355 (+3) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 299 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15) од.,
  • крилатих ракет − 1171 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од.,
  • спеціальна техніка – 500 (+8) од.

Дані уточнюються.

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