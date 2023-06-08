Втрати армії РФ за добу: мінус 730 солдатів, 28 артсистем та 18 танків
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків − 3 891 (+18) од.,
- бойових броньованих машин – 7 576 (+16) од.,
- артилерійських систем − 3 668 (+28) од.,
- РСЗВ − 595 (+1) од.,
- засобів ППО − 355 (+3) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 299 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15) од.,
- крилатих ракет − 1171 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од.,
- спеціальна техніка – 500 (+8) од.
Дані уточнюються.