Втрати армії РФ за добу: мінус 730 солдатів, 28 артсистем та 18 танків

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби українські воїни знищили 730 окупантів, 28 артилерійських систем, 18 танків і 16 бойових броньованих машин ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано,

танків − 3 891 (+18) од.,

бойових броньованих машин – 7 576 (+16) од.,

артилерійських систем − 3 668 (+28) од.,

РСЗВ − 595 (+1) од.,

засобів ППО − 355 (+3) од.,

літаків − 314 (+0) од.,

вертольотів − 299 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15) од.,

крилатих ракет − 1171 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 384 (+35) од.,

спеціальна техніка – 500 (+8) од.

Дані уточнюються.