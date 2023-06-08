Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління і звернувся до СБУ

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що його фактично позбавляють важелів управління містом, тому Київрада звернеться до президента повернути право меру подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Він також звернеться до СБУ щодо дій глав районів.

"Київрада також розгляне звернення до президента, парламенту та уряду - про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Тому що зміни до порядку їх призначення, нагадаю, були внесені за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення" , - заявив мер столиці.

За його словами, крім того, у зверненні до президента, парламенту та уряду Київрада вимагатиме, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова.

"Адже 90% повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування" , - зазначив Кличко.

Мер столиці додав, що Служба безпеки має дати оцінку діям глав районів столиці, "спрямованих на руйнування системи управління містом".

"І ми чекаємо на реакцію від СБУ" , - зазначив він.

Він поскаржився на голів райдержадміністрацій, і, зокрема, на голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, які "заявили про наміри фактично зруйнувати систему управління містом".

"Виходить, що мера, фактично позбавляють важелів в управлінні містом, його життєзабезпечення. Райони ж фактично перетворили на окремі князівства. Також створено військову адміністрацію. Тобто ситуація така - що повноваження в одних, а відповідальність - тільки на мері міста" , - заявив Кличко.

В результаті цього, вважає мер, "ми вже бачимо ознаки розбалансування влади та внесення хаосу до управління столицею".