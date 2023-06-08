Україна розпочала контрнаступ – ABC News та Washington Post

Неназвані джерела заявили в інтерв'ю західним ЗМІ, що Україна в четвер розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії, повідомляє Українська правда.

Про це пишуть ABC News та The Washington Post

ABC News повідомляє, що двоє українських чиновників, включаючи джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, підтвердило, що зараз триває активна фаза українського контрнаступу.

Минулого тижня західні чиновники заявили, що добре підготовлені українські війська збиралися в стратегічних точках поблизу лінії фронту протягом останніх днів.

Українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни означають значне просування вглиб окупованої Росією території.

Російські так звані "воєнкори" заявляють про запеклі бої в Запорізькій області. Українські захисники можуть мати на меті розірвати так званий сухопутний міст між материковою Росією і окупованим Кримським півостровом, відрізавши найважливіші російські лінії постачання.

Західні ЗМІ припускають, що українські бійці також можуть спробувати звільнити Мелітополь та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція.